Олег Винник даст концерт, несмотря на карантин

Олег Винник сообщил прекрасные новости, от которых поклонницы артиста пришли в восторг. «Волчицы» узнали, что в честь праздника 8 Марта певец даст долгожданный концерт. Исполнитель просто не мог оставить своих очаровательных фанаток без своего поздравления с Международным женским днем.

Олег Винник даст концерт, несмотря на карантин

В личном аккаунте в Инстаграм Олег Винник опубликовал фото афиши его предстоящего выступления под Киевом. Артист подчеркнул, что не хочет изменять традициями и организовывает концерт для своих поклонниц.

Состоится он 7 марта 2021 года в ТРЦ «Терминал» в городе Бровары в 19:00. «Безумная любовь», - именно так назвал свое долгожданное выступление Олег Винник.

«Друзья, не изменяем традициям и организовываем долгожданный концерт в честь праздника весны! Соскучились по атмосферному драйву, качественной живой музыке, позитиву и любви? 7 марта в 19:00 собираемся в ТРЦ «Терминал» г. Бровары», - отметил в публикации артист.

Олег Винник даст концерт, несмотря на карантин

Также Олег Винник поспешил успокоить поклонниц, отметив, что выступление состоится в безопасном формате согласно всем правилам карантинных ограничений.

«Самая прекрасная новость за последние дни», «Ура!!Неужели лёд тронулся?Неужели и Вашим концертам дали добро?», «Олег, спасибо вам за фантастическую новость! Наконец-то, долгожданный концерт!», «Очень радостная новость», - ликуют поклонницы звезды.

Напомним, стилисты шоу “Голос країни“ раскрыли секреты нарядов Олега Винника.


Анастасия Березовская, Тудей

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