Владелицу дома престарелых в Харькове, где погибли 15 человек, задержали (обновлено)

Правоохранители задержали четырех человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в доме престарелых в Харькове.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.

"Среди задержанных лицо, которому принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", - говорится в сообщении.

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

Сейчас устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе дома престарелых, а также по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения, проводятся неотложные следственные действия.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по факту пожара в Харькове задержали уже четырех человек.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

По ее словам, задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен. Всем им готовятся сообщения о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

"Установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате «Золотое время» они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен", - сообщила генпрокурор.

Выяснилось, что у задержанного владельца на участке сразу два дома. На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение путем подключения от коммуникаций дома, надлежащим образом оформленного.

Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого "реабилитационного центра" для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается. В настоящее время проводятся следственные действия, допрашивают других работников пансионата, где произошел пожар, а также свидетелей, проводят обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Следователи проверяют три основные версии возникновения пожара: в результате поджога (занесение постороннего огня), в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; в результате замыкания электросети.

Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным образом отдельных должностных лиц ГСЧС, выполняющих свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Как сообщалось, в Харькове днем 21 января загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. По данным ГСЧС, 9 человек спасены, пятеро из них госпитализированы.

Создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая занимается выяснением причин трагедии.

Прокуратура считает предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Как стало известно, владелица сгоревшего в Харькове доме престарелых имеет по меньшей мере еще одно аналогичное заведение. Оно также не имеет никаких регистрационных документов.