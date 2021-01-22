Прокуратура обжалует приговор осужденному за убийство 11-летней Даши Лукьяненко

Прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы.

Прокуратура обжалует приговор осужденному за убийство 11-летней Даши Лукьяненко
Фото: dumskaya.net

Прокуратура в апелляции потребует пересмотреть приговор для Николая Тарасова, приговоренного к 15 годам за убийство 11-летней Даши Лукьяненко. Будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Тарасов находится под стражей с 21 июня 2019 года. Девочка исчезла 13 июня по пути на занятия в танцевальном кружке. Через неделю тело девочки обнаружили в выгребной яме в соседнем с ее домом дворе. Во время задержания Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийстве.

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