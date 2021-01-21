На Черниговщине директор школы заняла почти триста тысяч гривень и сбежала

Истцы утверждают, что с собой она прихватила документы школы.

В Черниговской области директор школы одолжила почти триста тысяч гривень и сбежала. Истцы утверждают, что с собой она прихватила документы школы.

17 декабря 2020 года дело о взыскании задолженности по договору займа рассматривал Нежинский горрайонный суд. Суд постановил удовлетворить иск и наложить арест на 2/5 доли дома.

Как стало известно LB.ua , речь идет о Людмиле Полешко, которая работала директором школы в городе Нежине.

Истцы утверждают, что она одолжила 12 тысяч долларов под залог части дома, но Полешко заявила у нотариуса, что потеряла документы и завела новые.

По договору займа речь идет о почти трехстах тысячах гривень. Также истцы заявляют, что Полешко занимала деньги не только у них и в целом имеет задолженность более чем на миллион гривень.