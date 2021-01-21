При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли по меньшей мере 15 человек

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

В Харькове днем 21 января загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших.

Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГСЧС

"21 января в 15:03 в г. Харькове на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По состоянию на 15:50 на месте пожара обнаружены тела 13 человек, 4 человека пострадали. Площадь пожара составляет 100 кв.м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

По состоянию на 16:05 обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали.

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