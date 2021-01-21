Дженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации Байдена

Американская певица Дженнифер Лопес выступила на инаугурации новоизбранного американского президента Джо Байдена, которая состоялась 20 января в Капитолии. Мировая звезда появилась на торжественном мероприятии в белоснежном наряде от Chanel и исполнила несколько своих хитов, среди которых знаменитый Let's Get Loud.

Дженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации Байдена

Свое выступление перед тысячной аудиторией и сами президентом Лопес начала с песни американского певца и музыканта Вуди Гатри This Land Is Your Land. Потом мировая звезда исполнила отрывок своего хита 2000-х Let’s Get Loud, а завершила выступление американской патриотической песней America the Beautiful.

Образ Дженнифер Лопес на инаугурации Джо Байдена был очень стильным и сдержанным. Звезда была вся в белом: шелковых брюках-клеш, блузке с кружевами-жабо, и белом пальто. Волосы звезды были собраны в высокий конский хвост, на руках, шее и ушах было множество украшений, а в макияже сделан акцент на серебристых глазах.

В середине выступления Лопес также сказала последние слова присяги верности на испанском языке: "Единая нация под Богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех".

Дженнифер Лопес исполнила свой суперхит на инаугурации Байдена

Дженнифер Лопес с 1991 года стала популярной в Америке и представляла свою страну на мировом уровне. На счету у 51-летней певицы студийные альбомы, десятки кинокартин, премия «Золотой глобус» и множество достижений в сфере бизнеса.

Напомним, в 2021 году Дженнифер Лопес планирует официально выйти замуж за Алекса Родригеса.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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