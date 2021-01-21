Умер украинский fashion-дизайнер Сергей Ермаков

О причине смерти 48-летнего дизайнера не сообщается.

Умер украинский fashion-дизайнер Сергей Ермаков
Фото: facebook.com/osumska

Умер украинский кутюрье Сергей Ермаков. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет.

О смерти дизайнера сообщила художница и певица Анжелика Рудницкая.

"Ушел из жизни Сергей Ермаков. Украинский дизайнер, который почти потерял зрение, но не потерял желание творить красоту, работать, общаться, жить. Каждое его платье всегда было событием. Сергей щедро делился талантом. Тонкий. Чувствительный. И при этом несокрушимый. Украина потеряла еще один талант, который так и не смогла по достоинству оценить. Обидно и грустно до слез. Светлая память, Сергей ... Покойся с Богом ...", - написала Рудницкая в Facebook.

Известно, что Ермаков давно болел сахарным диабетом, к тому же почти потерял зрение. Последние годы жизни передвигался на инвалидной коляске.

О точной причине смерти дизайнера не сообщается.

Сергей Ермаков был известным fashion-дизайнером, одевал многих украинских звезд. Клиентками Ермакова были гимнастка Лилия Подкопаева, ведущая Маша Ефросинина, актриса Ольга Сумская, певицы Надежда Мейхер и Даша Астафьева.

Сергей Ермаков считался самым дорогим украинским дизайнером.

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