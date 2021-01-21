В Индии загорелся институт по разработке вакцин

В учреждении утверждают, что производство вакцины AstraZeneca не пострадало.

В Индии загорелся институт по разработке вакцин
Фото: скрін відео

В индийском городе Пуна на территории Института сыворотки, специализирующегося на разработке вакцин, вспыхнул масштабный пожар.

Looks like a major fire at the Serum Institute of India, the manufacturer of the Covishield vaccine. Hope everyone is safe.
pic.twitter.com/4h92dx9WTO

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) January 21, 2021

Как сообщает телеканал NDTV, возгорание возникло на строительной площадке новых корпусов и не должно повлиять на производство вакцин.

По его информации, место, где возник пожар, находится на расстоянии от производственных зданий. На территории института строят несколько корпусов для расширения выпуска препаратов. Над корпусами поднимаются клубы дыма.

Another video of fire at Serum Institute of #India, the world's largest maker of Covid vaccines.#SerumInstituteofIndia #Pune #Fire #India pic.twitter.com/QtZK4q2ac4

— AMAL (@i_auguzto) January 21, 2021

Исполнительный директор института Суреш Ядав сообщил изданию Hindustan Times, что пожар произошел на объекте, где ведутся исследования вакцины БЦЖ (от туберкулеза). Он отметил, что производство вакцины от коронавируса не пострадало, поскольку находится на достаточном расстоянии от места возгорания.

Представитель пожарной охраны Прашант Ранпайс в свою очередь сообщил, что огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи одного из корпусов. По предварительной информации, в горящем здании могли быть четыре человека, трое из которых спасены.

Институт, считающийся крупнейшим в мире производителем вакцин, в настоящее время производит препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Это одна из двух вакцин против коронавируса, допущенных к использованию в Индии.

Кроме того, там производят кандидата в вакцины американской компании Novavax. Украина вела переговоры с Serum Institute of India о закупке этого препарата NVX-CoV2373.



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