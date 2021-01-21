Шварценеггер вакцинировался от ковида и фразой из "Терминатора" призвал следовать его примеру

Come with me if you want to live!

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вакцинировался от ковида и призвал следовать его примеру, сопроводив это знаменитой фразой из "Терминатора": Come with me if you want to live! (Идем со мной, если хочешь жить).

Укол 73-летнему Шварценеггеру сделали на парковке стадиона "Доджер" в Лос-Анджелесе.

Во время процедуры он пошутил с медсестрой, которая делала ему укол, сказав ей: "Put the needle down. Now!" (Положи иглу. Немедленно!). Это также отсылка к одному из фильмов Шварценеггера - "Подарок на Рождество".

Напомним, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида, даже если это будет бесплатно.

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