Шварценеггер вакцинировался от ковида и фразой из "Терминатора" призвал следовать его примеру

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер вакцинировался от ковида и призвал следовать его примеру, сопроводив это знаменитой фразой из "Терминатора": Come with me if you want to live! (Идем со мной, если хочешь жить).
Укол 73-летнему Шварценеггеру сделали на парковке стадиона "Доджер" в Лос-Анджелесе.
Во время процедуры он пошутил с медсестрой, которая делала ему укол, сказав ей: "Put the needle down. Now!" (Положи иглу. Немедленно!). Это также отсылка к одному из фильмов Шварценеггера - "Подарок на Рождество".
Напомним, что больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида, даже если это будет бесплатно.