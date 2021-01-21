В Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая ковида, 13 981 человек выздоровел
От осложнений заболевания умер 241 пациент.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, за сутки госпитализированы - 1 811 человек. 241 пациент умер, 13 981 - поправился. За сутки было проведено 41 597 тестирований, в частности, методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093.
За все время пандемии в Украине заболели 1 177 621 человек, 914 730 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 21 499 пациентов. Всего было проведено 6 034 418 ПЦР-тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за сутки зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 595 случаев;
- Винницкая область - 186 случаев;
- Волынская область - 154 случая;
- Днепропетровская область - 295 случаев;
- Донецкая область - 280 случаев;
- Житомирская область - 184 случая;
- Закарпатская область - 127 случаев;
- Запорожская область - 358 случаев;
- Ивано-Франковская область - 177 случаев;
- Киевская область - 235 случаев;
- Кировоградская область - 41 случай;
- Луганская область - 124 случая;
- Львовская область - 337 случаев;
- Николаевская область - 170 случаев;
- Одесская область - 223 случая;
- Полтавская область - 244 случая;
- Ровенская область - 251 случай;
- Сумская область - 261 случай;
- Тернопольская область - 150 случаев;
- Харьковская область - 302 случая;
- Херсонская область - 101 случай;
- Хмельницкая область - 202 случая;
- Черкасская область - 162 случая;
- Черновицкая область - 209 случаев;
- Черниговская область - 215 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 16 января кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 стартовала уже в 46 странах. 38 из них - страны с высоким уровнем доходов.
Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию раньше, чем через месяц - уже на второй неделе февраля.