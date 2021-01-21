В Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая ковида, 13 981 человек выздоровел

От осложнений заболевания умер 241 пациент.

В Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая ковида, 13 981 человек выздоровел
Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 5 583 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 173 ребенка и 229 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, за сутки госпитализированы - 1 811 человек. 241 пациент умер, 13 981 - поправился. За сутки было проведено 41 597 тестирований, в частности, методом ПЦР - 24 504, методом ИФА - 17 093.

За все время пандемии в Украине заболели 1 177 621 человек, 914 730 - выздоровели. От осложнений заболевания умерли 21 499 пациентов. Всего было проведено 6 034 418 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за сутки зарегистрировано в г. Киев (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 595 случаев;
  • Винницкая область - 186 случаев;
  • Волынская область - 154 случая;
  • Днепропетровская область - 295 случаев;
  • Донецкая область - 280 случаев;
  • Житомирская область - 184 случая;
  • Закарпатская область - 127 случаев;
  • Запорожская область - 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 177 случаев;
  • Киевская область - 235 случаев;
  • Кировоградская область - 41 случай;
  • Луганская область - 124 случая;
  • Львовская область - 337 случаев;
  • Николаевская область - 170 случаев;
  • Одесская область - 223 случая;
  • Полтавская область - 244 случая;
  • Ровенская область - 251 случай;
  • Сумская область - 261 случай;
  • Тернопольская область - 150 случаев;
  • Харьковская область - 302 случая;
  • Херсонская область - 101 случай;
  • Хмельницкая область - 202 случая;
  • Черкасская область - 162 случая;
  • Черновицкая область - 209 случаев;
  • Черниговская область - 215 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 16 января кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 стартовала уже в 46 странах. 38 из них - страны с высоким уровнем доходов.

Министерство здравоохранения Украины планирует начать вакцинацию раньше, чем через месяц - уже на второй неделе февраля.

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