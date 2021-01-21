Олег Винник в элегантом черном костюме появится на слепых прослушиваниях Голоса країни

Олег Винник станет новым звездным судьей вокального проекта «Голос країни». В первом выпуске артист появится в элегантном образе. В Сети появились фото певица, а стилисты рассказали, по какому принципу выбирает себе одежду исполнитель хита «Волчица».

Уже в это воскресенье, 24 января, на экраны выходит 11 сезон шоу «Голос країни», в котором судьями стали Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник.

Накануне премьеры стилисты программы раскрыли секреты модных образов успешного украинского исполнителя. Стало известно, что Олег Винник отдает предпочтение классическим и сдержанным нарядам, а главный его критерий в выборе одежды – удобство и практичность.

Именно поэтому на «слепых прослушиваниях» исполнитель появится перед зрителями в классическом черном костюме. Его образ завершили лакированные туфли, рубашка с мелким рисунком и нагрудный платок.

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Напомним, Олег Винник поделился с фанатками новой фотографией, сделанной возле частного самолета. Весь в черном артист отправился в отпуск, пока что не раскрывая место своего назначения.