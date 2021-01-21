Олег Винник в элегантом черном костюме появится на слепых прослушиваниях Голоса країни

Олег Винник станет новым звездным судьей вокального проекта «Голос країни». В первом выпуске артист появится в элегантном образе. В Сети появились фото певица, а стилисты рассказали, по какому принципу выбирает себе одежду исполнитель хита «Волчица».

Стилисты “Голоса країни“ раскрыли секреты нарядов Олега Винника

Уже в это воскресенье, 24 января, на экраны выходит 11 сезон шоу «Голос країни», в котором судьями стали Тина Кароль, Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник.

Накануне премьеры стилисты программы раскрыли секреты модных образов успешного украинского исполнителя. Стало известно, что Олег Винник отдает предпочтение классическим и сдержанным нарядам, а главный его критерий в выборе одежды – удобство и практичность.

Именно поэтому на «слепых прослушиваниях» исполнитель появится перед зрителями в классическом черном костюме. Его образ завершили лакированные туфли, рубашка с мелким рисунком и нагрудный платок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Голос краі?ни (@goloskrainy_official)

Напомним, Олег Винник поделился с фанатками новой фотографией, сделанной возле частного самолета. Весь в черном артист отправился в отпуск, пока что не раскрывая место своего назначения.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопаДженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа
ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"
За сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человекаЗа сутки в Украине обнаружили 8 199 новых случаев ковида, госпитализированы 2 152 человека
Миллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступаМиллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступа
В Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержанииВ Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержании
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в КарпатахОлег Винник рассказал, почему отказывается от приглашений отдохнуть в Карпатах
Украинский актер Олег Модзелевский умер от коронавируса
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»Олег Винник возвращается в шоу «Танці з зірками»
На Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - КличкоНа Оболонской набережной в Киеве появится пешеходный мост, который соединит ее с островом "Оболонский", - Кличко
ДСНС попереджає про підвищення рівня води в річках у трьох областях Західної УкраїниДСНС попереджає про підвищення рівня води в річках у трьох областях Західної України
В Черкассах от осложнений COVID-19 умер хирург Олег ГайдаВ Черкассах от осложнений COVID-19 умер хирург Олег Гайда
Роман Сасанчин стал победителем юбилейного "Голосу країни"Роман Сасанчин стал победителем юбилейного "Голосу країни"
Олег Винник призвал своих волчиц сидеть домаОлег Винник призвал своих волчиц сидеть дома
Олег Винник придумал для своих поклонниц развлечение на время карантинаОлег Винник придумал для своих поклонниц развлечение на время карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости