В Карпатаx нашли туриста, заблудившегося во время катания на лыжах

Мужчину нашли в 19:30 вблизи с. Березники Свалявского района. Он находился в "удовлетворительном" состоянии.

Спасатели ГСЧС нашли туриста, заблудившегося во время катания на лыжах на горе Гемба в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Мужчину нашли в 19:30 вблизи с. Березники Свалявского района. Он находился в "удовлетворительном" состоянии.

"По уточненным данным, 1985 г.р., житель Киева . В медицинской помощи человек не нуждался. В настоящее время спасатели сопровождают к его месту временного проживания в с. Пилипец", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Сегодня в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района турист съехал с трассы и потерял ориентир. К его поиску привлекли 10 спасателей и три единицы техники.

В ГСЧС напоминают, что, по прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье в области ожидается значительное снеголавинная опасность - 3-й уровень. ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не уходить сейчас в горы.