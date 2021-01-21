В Карпатах снова ищут заблудившегося туриста

Спасатели просят граждан не идти в горы при сильных снегопадах.

В Закарпатской области спасатели ищут туриста, заблудившегося во время катания на лыжах на горе Гемба.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

20 января в 14:10 вблизи села Пилипец Межгорского района турист 1990 года рождения съехал с трассы и потерял ориентир. В настоящее время связь с ним отсутствует. Для поиска привлечено 10 человек личного состава и три единицы техники.

Спасатели отметили, что по прогнозам УкрГидрометцентра, в связи со снегопадом и метелями на высокогорье в области ожидается значительное снеголавинная опасность - 3-й уровень. ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не уходить сейчас в горы.

Напомним, 15 января волонтеры и спасатели нашли в полукилометре от границы на румынской стороне 25-летнего львовянина, который заблудился во время прохождения туристического маршрута на горе Поп-Иван Раховского района. Мужчину отправили в больницу.