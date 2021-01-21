В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках

В его квартире найдены два убитых.

В Одессе полицейские задержали мужчину, ходившего по улице с человеческой головой в руках.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные увидели правонарушителя, заходившего в подъезд дома. Вслед за парнем они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает руководство Главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Вместе с тем, Департамент уголовного розыска Нацполиции сообщает: предварительно установлено, что задержанный совершил убийство своего отца и еще одного человека, данные которого устанавливаются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому - отрезал голову.

Напомним, сегодня обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова приговорили к 15 годам тюрьмы. Девочка пропала 13 июня по пути на занятия в танцевальном кружке. Через неделю тело девочки обнаружили в выгребной яме в соседнем с ее домом дворе. Во время задержания Тарасов сознался в попытке изнасилования и убийства.