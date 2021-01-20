Полиция задержала киевлянина за продажу фальшивых справок об отсутствии ковида

Справки продавали через интернет за 500 гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Киевская милиция задержала жителя Дарницкого района по подозрению в продаже через интернет поддельных справок об отсутствии коронавируса.

"Стоимость справки составляла 500 грн, которые оплачивались заказчиком после получения справки посредством почтовой связи. Справки изготовлялись на иностранных языках с целью выезда заказчика за границу", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киева .

Во время обыска у подозреваемого нашли поддельные справки с оттисками печати клиники о негативном ПЦР-тестировании, печати, квитанции об отправке справок и другие доказательства.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Дело расследуется по ст.358 Уголовного кодекса - подделка документов.