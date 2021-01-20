Обвиняемого в убийстве Даши Лукьяненко приговорили к 15 годам тюрьмы (обновлено)

Перед приговором Тарасов пытался перерезать себе горло в зале суда.

Обвиняемого в убийстве Даши Лукьяненко приговорили к 15 годам тюрьмы (обновлено)
Фото: dumskaya.net

Обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации.

Об этом сообщает одесское издание Думская.

Ранее сообщалось, что Николай Тарасов совершил попытку самоубийства в зале суда.

Сегодня суд рассматривал обвинение Тарасова в убийстве, попытке изнасилования и надругательстве над телом 11-летней жительницы Ивановки Одесской области в июне 2019 года.

Как сообщает одесское издание, перед началом заседания мужчина заявил, что не убивал.

"Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд", - сказал он и начал резать себе шею каким-то острым предметом.

Полиция успела связать Тарасова. Его отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.

После оказания помощи в больнице Тарасова привезли обратно. Особое внимание конвой уделил обыску обвиняемого. Его попросили держать руки на видном месте. Часть работников СМИ из зала удалили - оставили только операторов.

22-летний Николай Тарасов обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. П . 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч.1 ст. 297).

Тарасов находится под стражей с 21 июня 2019 года. Девочка исчезла 13 июня по пути на занятия в танцевальном кружке. Через неделю тело девочки обнаружили в выгребной яме в соседнем с ее домом дворе. Во время задержания Тарасов признался в попытке изнасилования и убийства.

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