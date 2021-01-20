В деревянной часовне в Стрые произошел взрыв, 62-летний мужчина получил ожоги лица

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

В деревянной часовне в Стрые произошел взрыв, 62-летний мужчина получил ожоги лица
Фото: facebook.com/MNSLVIV

Утром 20 января в Стрые Львовской области произошел взрыв в деревянной часовне, возник пожар. В результате несчастного случая 62-летний мужчина получил ожоги. От госпитализации он отказался.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.

"20 января в 7:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Стрые на ул.Львовская, 156-а в деревянной часовне "Священномученика Иосафата Коциловского УГКЦ", крытой железом, размером 25х7 м, высотой 8 м. К месту происшествия были направлены пожарные восьмой государственной пожарно-спасательной части г. Стрый и пожарные девятой государственной пожарно-спасательной части Моршина. На момент прибытия пожарных часовня внутри была охвачена огнем", - говорится в сообщении.

В 7:29 пожар локализован и в 7:55 ликвидирован.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Как выяснилось, в часовне произошел взрыв, вызвавший пожар. Взрывом уничтожена деревянная стена на площади 15 кв.м, деревянное перекрытие на площади 20 кв.м, повреждена деревянная стена на площади 20 кв.м, крыша пристройки из газоблоков, крытая железом, размером 6х10 м на площади 60 кв.м.

В результате пожара огнем повреждена деревянная стена на площади 15 кв.м, крыша на площади 15 кв.м, церковный инвентарь на площади 40 кв.м.

Причины возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 19 января произошел пожар в храме Святого Феодосия Черниговского в селе Новоалександровка Днепропетровской области. Спасатели за 3 часа погасили погонь. Сообщалось, что погибших и пострадавших не было.

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