Украинцы стали меньше волноваться, что заболеют ковидом, - опрос

16% опрошенных считают, что уже переболели.

Украинцы стали меньше волноваться, что заболеют ковидом, - опрос
Фото: Макс Требухов

Социологи констатируют снижение уровня волнения из-за вероятного заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом свидетельствует свежий опрос социологической группы "Рейтинг".

Так, из-за того, что COVID-19 заболеют лично, волнуются около 40% (в ноябре 2020 года таких было 57%). Относительно возможного заболевания близких и родных волнуются 78% (в ноябре - 87%). Больше выражают беспокойство по поводу возможного заболевания старшие опрошенные и женщины.

"16% респондентов считают, что уже переболели или болеют COVID-19. 80% респондентов полагают, что не болели. 4% затруднились ответить на вопрос. Относительно больше тех, кто отметил, что переболел, зафиксировано в городах и в средней возрастной группе (30-59 лет)", - говорится в релизе.

В то же время постепенно снижается актуальность новостей о коронавирусе. Сейчас 51% опрошенных часто интересуются новостями о коронавирусе, 26% интересуются ими иногда, 12% - редко. Вообще не интересуются этой информацией 10% опрошенных.

Больше интереса к таким новостям проявляют люди старших возрастных групп.

Как сообщалось, согласно данным опроса, больше половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно.

Опрос проходил 14-16 января методом телефонных интервью с использованием компьютера. Было опрошено 1600 респондентов на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,4%.

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