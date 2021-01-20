Спасенные с затонувшего сухогруза украинские моряки прибыли в Одессу

Поиски еще трех моряков продолжаются.

Спасенные с затонувшего сухогруза украинские моряки прибыли в Одессу
Фото: ANADOLU AGENCY/Twitter

Пятеро граждан Украины, членов экипажа сухогруза Arvin, который затонул 17 января в Черном море, прибыли в Одессу.

Об этом сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык, передает Укринформ.

"В 4:35 наши граждане, члены экипажа сухогруза Arvin, вылетели из Анкары по маршруту Анкара-Стамбул-Одесса. В 9:00 их самолет приземлился в Одессе", - сообщил Билык.

По его словам, вчера каждый из спасенных членов экипажа сухогруза Arvin пообщался с представителями Минтранспорта Турции в рамках расследования инцидента.

"У ребят были без протокола взяты показания относительно обстоятельств инцидента. Около 10 вечера эти процедуры были закончены", - сообщил консул.

Поисково-спасательная операция продолжается, она находится в активной фазе.

Как сообщали, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

По состоянию на 10:00 18 января были найдены тела трех погибших моряков, один из них - капитан, гражданин РФ.

Турецкие власти сообщает о шести спасенных членах экипажа (пять украинцев и один россиянин). Ищут еще трех моряков, граждан Украины.

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