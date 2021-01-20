В Одессе неизвестные снова "заминировали" детские сады - проверяют 186 заведений

Это уже третье сообщение о массовом "минировании" садов за месяц.

В Одессе неизвестные снова "заминировали" детские сады - проверяют 186 заведений
Фото: dnepr.info

В Одессе неизвестные в очередной раз сообщили о минировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов.

Сообщение о якобы минировании поступило на электронную почту, заявили в пресс-службе полиции Одесской области.

"Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Анонимные "минеры" заявляют о взрывчатке в одесских детсадах уже в третий раз за этот месяц. Сначала сообщили о минировании 26 садов в Приморском, Малиновском, Суворовском районах. В тот же день на наличие взрывчатки проверяли здания суда и прокуратуры, но ни на одном из объектов взрывчатых предметов не обнаружили.

Через несколько дней неизвестные заявили о минировании 185 детских садов. Полиция проверила каждый из них, взрывчатки также не нашли.

Как известно, Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет для "шутников".

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