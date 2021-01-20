13 участников беспорядков в Новых Санжарах получили судебные приговоры

Столкновения из-за размещения в городе эвакуированных из Уханя граждан прошли почти год назад.

Пятерых фигурантов столкновений в Новых Санжарах во время эвакуации украинских граждан и иностранцев из китайского Уханя приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год.

При принятии решения суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Еще четверых участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух человек, причастных к хулиганским действиям, обязали уплатить штрафы.

Также суд освободил от уголовной ответственности двух фигурантов, которые впервые совершили уголовное преступление и перестали быть общественно опасными.

Также к ответственности привлекли еще шесть человек, двоих - освободили от уголовной ответственности.

Напомним, 19 февраля в санатории Нацгвардии "Новые Санжары" разместили на обсервацию 45 украинцев и 27 иностранцев, которых эвакуировали из Уханя в связи с эпидемией коронавируса. В ночь на 20 февраля местные жители устроили протесты.

Правоохранители расчистили дорогу в санаторий от митингующих, но они не прекратили им препятствовать. Столкновения продолжались, автобусы с эвакуированными забросали камнями. В результате полиция задержала 24 участников столкновений.

После обсервации ни у кого из 89 человек коронавируса не нашли.