В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человек

В Украине за минувшие сутки в жилом секторе произошло 207 пожаров, погибли 17 человек. Первопричинами стали нарушения правил пожарной безопасности, несоблюдение рекомендаций по правильной эксплуатации приборов обогрева и печного отопления, а также неисправность электрического и газового оборудования.

В частности, в Павлограде в пожаре в доме погиб годовалый мальчик, сообщили в пресс-службе ГСЧС. На Закарпатье в пожарах погибли два человека - 79-летняя женщина в с. Станово и мужчина в Мукачево.

"В городе Хотин Черновицкой области горел жилой дом, где жил 73-летний мужчина. Пожар обнаружили его родственники, которые заметили огонь уже тогда, когда площадь возгорания составила 50 кв. м. По вызову прибыли спасатели. Во время ликвидации пожара внутри дома пожарные обнаружили тело хозяина без признаков жизни. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении", - добавили в ГСЧС.

Спасатели призвали соблюдать правила, которые помогут избежать трагедии:

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги и тому подобное;

не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;

используйте печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.

Напомним, что в селе Новоалександровка Днепропетровской области 19 января произошел пожар в храме Святого Феодосия Черниговского. К счастью, чрезвычайное происшествие обошлось без жертв и пострадавших.