Дженнифер Лопес выйдет замуж в 2021 году

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились в марте 2019 года. Влюбленным пришлось дважды перенести свое бракосочетание из-за пандемии коронавируса. Певица и спортсмен рассказали подробнее о предстоящем торжестве.

51-летняя Джей Ло и 45-летний Эй Род начали встречаться в феврале 2017 года. Спустя более двух лет насыщенных отношений бывший бейсболист встал на одно колено и позвал возлюбленную замуж. И она сказала да.

Поклонники с нетерпением жду предстоящее торжество, ведь оно обещает быть роскошным. Зная Дженнифер Лопес, она точно поделится с фанатами фотографиями и видео с церемонии.

Жених певицы появился в виртуальном интервью The Tonight Show, ответив на вопрос, планирует ли он жениться на Джей Ло в этом году.

«У нас были две попытки в 2020 году. Дважды нам испортил все планы Covid-19. Знаешь, в бейсболе говорят: «третий – на удачу», так что скрестим пальцы…», - ответил Алекс.

Влюбленные изначально планировали пышное торжество в Италии летом 2020 года, которое перенесли дважды. Пока что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес не назначили новой даты.

«Спешить нельзя. Мы хотим сделать все правильно, когда сможем», - рассказала ранее певица.

Напомним, Дженнифер Лопес откровенно рассказала, использовала ли она ботокс, применяла ли инъекции или делала операции, чтобы сохранить красоту и молодость.