Пожарные потушили пожар в церкви в селе под Днепром (обновлено)

Жертв и пострадавших нет.

В селе Новоалександровка Днепропетровской области 19 января возник пожар в храме Святого Феодосия Черниговского.

Фото: ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям информируют, что сообщение о возгорании в здании церкви поступило в 13:40.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 23 спасателя и 5 единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Обновление. Пожар был локализован в 15:20 и ликвидирован в 16:43.

"Погибших и пострадавших нет", - сообщают в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекались 35 человек личного состава и 6 единиц техники ГСЧС.

Отмечается, что горели деревянные конструкции и перекрытия крыши здания на площади около 800 квадратных метров.

Фото: ГСЧС

Напомним, на Рождество в Украине случилось 105 пожаров, в которых погибли 5 человек.

Как сообщалось, 2 января на Хмельнитчине произошел пожар в здании женского монастыря. Вероятной причиной пожара называли нарушение правил эксплуатации печного отопления.

26 декабря в Львовской области сгорел деревянный храм, пострадал 17-летний парень.