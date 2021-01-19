Несмотря на карантин и морозы, киевляне купались в крещенской воде

Однако желающих прыгнуть в прорубь было значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Фото: Lb.ua

19 января православные празднуют Крещение Господне. В этот день освящают воду и происходят купания в крещенской воде.

Как это было в киевском Гидропарке, сфотографировал корреспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В этом году Крещение пришлось на время карантина, поэтому, как сообщили в КП "Плесо", "общегородского освящения воды в масштабном торжественном формате, как было ежегодно, не было, места для купания не оборудовались.

Однако спасатели дежурили на некоторых популярных локациях.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Гидропарк часто выбирают для погружения в прорубь политики или спортсмены. В этом году желающих искупаться в крещенской воде было гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В ГСЧС сообщали, что на водных объектах страны на праздник Крещения дежурили 2000 спасателей.

Вчера в Православной церкви Украины напомнили, что купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией". Историки связывают такой обычай с россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани.

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