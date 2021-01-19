ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в западных областях

Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели в Карпатах.

В среду, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели.

Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - отметили в ГСЧС.

Как сообщали, морозы в Украине пойдут на спад с четверга. 20 января в большинстве областей сохранится холодная погода.