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2021-01-19
ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в западных областях
Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели в Карпатах.
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
В среду, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и метели.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Завтра в Закарпатской области ожидается значительный снег, а в Карпатах порывы ветра до 20 метров в секунду и метели.
Из-за непогоды синоптики объявили первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - отметили в ГСЧС.
Как сообщали, морозы в Украине пойдут на спад с четверга. 20 января в большинстве областей сохранится холодная погода.