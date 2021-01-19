За сутки в Украине диагностировали 3 939 новых случаев ковида, 15 052 человека выздоровели

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Госпитализированы за сутки 801 человек, 177 пациентов умерли. Выздоровели - 15 052 человека. За сутки было проведено 33 400 тестирований, в частности, методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666.

За все время пандемии в Украине заболели 1 167 655 человек, выписаны - 886 248. От осложнений заболевания умерли 21 046 пациентов. Всего было поведено 5 983 122 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев - 637 случаев;

- 637 случаев; Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 18 января во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского сообщалось, что за предыдущую неделю были госпитализированы 13 555 человек. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине снова начался медленный рост заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшую неделю было проведено 182 437 ПЦР-тестирований, а на позапрошлой неделе - 160 000. За последнюю неделю было выявлено 44 402 новых случая заболевания. За позапрошлую неделю заболели 41 тыс. человек.

Ранее Шмыгаль сообщил, что после окончания локдауна Украина вернется к карантинным ограничениям оранжевой зоны, которые планируют продлить до апреля.