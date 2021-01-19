Ученики выпускных 9-х и 11-х классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения - Шкарлет

В регионах, где ситуация с СOVID-19 будет контролируемой, школы смогут восстановить полноценное очное обучение.

Ученики выпускных классов после завершения локдауна вернутся к смешанной форме обучения, а в регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9-х и 11-х классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению, по моему мнению, является крайне необходимым и важным. Общаясь с учителями, я постоянно слышу об их предостережениях по поводу отсутствия очного общения с учениками. Не менее волнуются родители и сами школьники, которым в течение текущего учебного года пришлось готовиться к ВНО и ГИА преимущественно в дистанционной форме", - написал министр.

Шкарлет сообщил, что после завершения усиленных карантинных ограничений, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости будут контролируемыми, министр поставит вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты.

"Есть желание и намерение также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов", - отметил Шкарлет. Он добавил, что по этому поводу продолжаются соответствующие консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санитарным врачом Виктором Ляшко.

Напомним, ранее в Минобразования также сообщили, что после локдауна младшие школьники смогут вернуться к полноформатному обучению.

В декабре прошлого года Кабмин ввел локдаун с 8 по 25 января и продлил карантин до марта. На период локдауна запрещено посещение всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных. Школам было рекомендовано продлить каникулы на время усиленного карантина.