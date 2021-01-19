Екатерина Кухар в купальнике похвасталась утонченной фигурой настоящей балерины

Екатерина Кухар поделилась с отдыха на Мальдивах фотографией с пляжа. Романтичный снимок также опубликовал супруг танцовщицы. Прима-балерина в возрасте 39 лет выглядит восхитительно – как утонченная юная девушка.

Дюймовочка с формами: Екатерина Кухар в купальнике нежится на пляже

Украинская балерина на свой день рождения улетела вместе с детьми и мужем на Мальдивы. Именно в окружении пальм, солнца, песка и приятной лазурной воды Кухар решила отпраздновать свой 39-й день рождения.

В личном аккаунте в Инстаграм звездный судья шоу «Танці з зірками» опубликовала долгожданное фото с пляжа. На снимке танцовщица ростом 161 сантиметр и весом 42 килограмма предстала в бикини и красивом летнем платье. Утонченную Катю тут же прозвали Дюймовочкой. Крохотной балерине есть чем похвастаться, ведь природа наделила ее также и красивыми формами – пышным бюстом и упругими ягодицами.

«Сегодня в мой День Рождения я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц...», - отметила звезда.

Дюймовочка с формами: Екатерина Кухар в купальнике нежится на пляже

Екатерина Кухар пошутила, что в жизни каждой женщины есть три этапа, два из которых она уже прошла:

«1. Она нервирует отца... (это мы уже проходили). 2. Достаёт мужа... (с этим я справляюсь идеально). 3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку...».

Супруг звезды, премьер балета Александр Стоянов, загрузил фото вместе с любимой женой, сделанное на берегу океана. Поздравляя супругу с днем рождения, танцор написал:

«Сегодня и всю жизнь я хочу благодарить тебя за то, что ты со мной! За то, что подарила мне замечательных детей! За то, что вдохновляешь и мотивируешь меня! Я благодарен тебе за то, что с тобой — я самый счастливый!».

Поклонники пришли в восторг от фотографий Екатерины Кухар в купальнике.

Дюймовочка с формами: Екатерина Кухар в купальнике нежится на пляже

«Роскошная», «Дюймовочка», «Красавица», «Катя, вы – воплощение элегантности, утонченности, силы, мудрости, неиссякаемой энергии!», «Вы невероятно глубокая, утонченная, красивая, с острым умом, девушка!», - пишут в комментариях поклонники.

Напомним, Екатерина Кухар показала роскошную виллу на Мальдивах, где отдыхает с мужем и детьми.


Анастасия Березовская, Тудей

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