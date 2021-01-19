Дженнифер Лопес показали лицо без макияжа

Дженнифер Лопес опубликовала видео без макияжа, показав результат применения линейки ее собственной косметики. Однако публика не поверила в чудодейственный результат косметических средств, заявив, что актриса делала ботокс и не раз. Джей Ло решила ответить на заявления хейтеров.

Дженнифер Лопес показали лицо без макияжа и раскрыла свой “секрет молодости“

Американская актриса и певица дала ответ пользователю Инстаграм, который заявил, что ее лицо без морщин – результат частого применения ботокса. Дженнифер Лопес в свою очередь в «500-миллионый раз» попыталась донести, что она «никогда не делала ботокс, инъекций или операции».

В личном аккаунте в Инстаграм артистка разместила видеозапись, на которой показала свою сияющую кожу после применения маски для лица из собственной коллекции J Lo Beauty.

«Честно говоря, я даже не вижу морщинок на своем лице…Такое чувство, что 10 лет сошли с моего лица», - говорит в видеоролике Джей Ло.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже. В Сети появились снимки звезды без фотошопа и обработки.


Анастасия Березовская, Тудей

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