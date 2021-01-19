В Турции опознали двух погибших моряков с судна Arvin

Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут.

В Турции подтверждены личности двух моряков, погибших в результате аварии судна "Arvin". Ими оказались граждане Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка.

"Произошло опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числятся три человека, которых активно ищут", - сказал Билык.

Ранее сегодня была подтверждена личность еще одного погибшего - капитана судна, гражданина РоSSии. Поиски еще трех пропавших продолжаются. По предварительной информации, на судне находилось 10 граждан Украины и 2 граждан РФ .

Спасенные украинские моряки, которые были выписаны сегодня из больницы, сейчас находятся в гостинице, питанием и всем необходимым они обеспечены. Планируется, что завтра они отправятся в Анкару, откуда вылетят в Украину.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Айдын попал в аварию и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

По состоянию на 10:00 18 января были найдены тела трех погибших моряков. Турецкие власти сообщают о шести спасенных членах экипажа (пятерых украинцах и одном россиянине).