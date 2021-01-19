На Николаевщине полиция задержала 11 участников "криминальной сходки" в кафе

В городе Первомайск Николаевской области полиция задержала 11 человек, которые прибыли на "уголовную сходку" в местное кафе для решения вопроса распределения "сфер влияния".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе Первомайска на так называемую «сходку». В авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21-го до 57-ми лет, которые должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде", - говорится в сообщении.

Задержанных доставили в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

При осмотре их автомобилей стражи порядка изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более 100 патронов различного калибра. Микроавтобус и легковушка злоумышленников помещены на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Фото: mvs.gov.ua

На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его кафе, составили административный протокол по ст. 44-3 (нарушение правил карантина), что влечет за собой наложение штрафа от двух до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: mvs.gov.ua

Также следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.