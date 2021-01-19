Вместо "красных" дипломов вузы могут выдавать приложения с отличием, - МОН
Требования к присуждению награды вузы также будут определять самостоятельно.
Высшие учебные заведения могут указывать информацию об особых достижениях выпускников в приложении к диплому, а также сами устанавливать требования к присуждению награды.
Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.
"Информацию об особых достижениях выпускника высшее учебное заведение может указывать в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе «Дополнительная информация». Требования к присуждению награды также определяют ВУЗ самостоятельно", - говорится в сообщении.
В МОН напомнили, что законом "О высшем образовании" установлены следующие виды документов о высшем образовании (научные степени) по соответствующим ступеням: диплом младшего бакалавра; диплом бакалавра; диплом магистра; диплом доктора философии/доктора искусства; диплом доктора наук.
Перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании, утвержден постановлением Кабмина "О документах о высшем образовании (научные степени)".
Ранее МОН проинформировал об утверждении форм документов о высшем образовании, после чего в СМИ распространилась информация о том, что отныне не будет "красных" дипломов.
Напомним, в ноябре прошлого года Министерство образования продлило срок зачисления иностранцев в высшие учебные заведения из-за карантина, также почти всем иностранным студентам разрешено проходить обучение дистанционно.