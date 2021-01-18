В центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейки

Из филиала банка «Восток» накануне 18 января преступники похитили около 1 млн грн, а также взломали несколько ячеек депозитария. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Фото: odessa-life.od.ua

Что выяснили правоохранители

По сообщению на сайте МВД Украины, в ночь на 18 января в Приморском районе города произошло разбойное нападение на отделение банка. В ходе следственных мероприятий выяснено, что злоумышленники проникли в помещение, взломав дверь главного входа.

На данный момент продолжаются оперативные мероприятия, а также уточняется суммарный ущерб, нанесенный финучреждению в ходе произошедшего преступления. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Позже в интернете появилась информация, что, кроме материальных ценностей, из депозитария банка были похищены значительные суммы наличности: 900 тыс. грн, 30 тыс. долл., 8 тыс. евро и 5 тыс. роSSийских рублей.