В Днепре из-за морозов и карантина отменили массовые купания на Крещение

Власти города призвали граждан не погружаться в холодную воду и не провоцировать стресс для организма.

В Днепре на Крещение, 19 января, не будут организованы места массового купания. Также из-за карантина в этом году отменены общегородские праздничные мероприятия.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

Также в Днепропетровской епархии Украинской православной церкви сообщили, что в этом году не состоится традиционный крестный ход к реке, а святую воду можно будет набрать около храмов.

В департаменте охраны здоровья населения призвали жителей города отказаться от погружений в прорубь.

"Погружение во время низкой температуры воздуха и воды может спровоцировать стресс для организма, а также различные осложнения для здоровья. Среди прочего могут обостриться хронические заболевания (сердечно-сосудистые, болезни бронхов, легких, атеросклероз и т.д.), а также могут развиться болезни верхних дыхательных путей, ОРВИ, нарушение кровообращения в нижних конечностях (до гангрены), инфаркты, инсульты и тому подобное. Кроме того, не рекомендуется погружаться в водоемы в период пандемии, поскольку человек может переносить коронавирусную болезни в легкой форме или совсем бессимптомно, а холодная температура воды и воздуха может существенно осложнить течение вирусной инфекции, что несет непосредственную угрозу жизни человека", - говорится в обращении.

Напомним, ранее в ПЦУ напомнили, что купание в проруби на Крещение не является "давней украинской традицией", не приводит к духовному очищению и не "очищает" от грехов.