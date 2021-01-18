Суд оправдал догхантера Святогора

Судья Голуб признала призывы убивать животных субъективным мнением.

Шевченковский районный суд города Киева оправдал Алексея Святогора, обвинявшегося по ч. 2, ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости) из-за призывов убивать бездомных собак.

Оправдательный приговор объявила судья Оксана Голуб в понедельник, 18 января.

Основанием для суда над Святогором были его выступления в различных теле- и радиопередачах в 2013-16 годах, во время которых он "призвал убивать бездомных собак, подражая деятельности так называемых догхантеров, высказывал убежденность в этичности убийств бездомных животных, информировал о способах убийства животных путем отравления и отстрела", чем создал "видеопродукт, пропагандирующий культ насилия и жестокости".

Но судья решила, что сторона обвинения не смогла доказать, что в действиях обвиняемого имеется состав уголовных правонарушений, а заявления Святогора являются его субъективным мнением и не могут считаться пропагандой жестокого обращения.

"Святогора Алексея Анатольевича признать невиновным в совершении уголовных преступлений. Оправдать Святогора Алексея Анатольевича в связи с недоказанностью, что в деятельности обвиняемого есть состав уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300 и ч. 3 ст. 300 УК", - объявила судья.

Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать в течение 30 дней.

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