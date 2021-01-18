ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"

Историки связывают такой обычай с россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани.

Купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией", не ведет к духовному очищению и не "очищает" от грехов.

Об этом сообщила Православная церковь Украины.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то «смывает грехи», кто-то испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением «древней украинской традиции». Последнее утверждение - совершенно ошибочное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы «традиционных» массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста", - говорится в сообщении.

Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями - россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма как части здорового образа жизни.

"По наблюдениям, массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождение", - отметили в ПЦУ.

Также сообщается, что никакого церковного предписания для купания в проруби нет. При этом Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это - право и выбор каждого.

"Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все «за» и «против»: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", - отметили в ПЦУ.