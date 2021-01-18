Спасенных с затонувшего сухогруза моряков выписали из больницы

Консулы готовят документы для возвращения моряков домой.

Спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin украинских моряков выписали из больницы.

Фото: twitter.com/UKRinTR

Фото: twitter.com/UKRinTR

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.

"Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам", - говорится в сообщении в твиттере.

В посольстве добавили, что консулы готовят документы для возвращения моряков домой.

Посольство выразило благодарность губернаторству Бартын за одежду и обувь для моряков.

Фото: twitter.com/UKRinTR

Фото: twitter.com/UKRinTR

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

По состоянию на 10:00 18 января были найдены тела трех погибших моряков. Турецкие власти сообщают о шести спасенных членах экипажа (пяти украинцах и одном россиянине). Поиски продолжаются.

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