Спасенных с затонувшего сухогруза моряков выписали из больницы
Консулы готовят документы для возвращения моряков домой.
Спасенных с затонувшего у берегов Турции судна Arvin украинских моряков выписали из больницы.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции.
"Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам", - говорится в сообщении в твиттере.
В посольстве добавили, что консулы готовят документы для возвращения моряков домой.
Посольство выразило благодарность губернаторству Бартын за одежду и обувь для моряков.
Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.
Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.
По состоянию на 10:00 18 января были найдены тела трех погибших моряков. Турецкие власти сообщают о шести спасенных членах экипажа (пяти украинцах и одном россиянине). Поиски продолжаются.