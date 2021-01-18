В Здолбунове горят склады с опилками
К тушению привлечены более 20 спасателей.
В Здолбунове Ровенской области продолжается тушение пожара на складах с опилками. Спасателям удалось локализовать огонь.
Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.
"18 января в 05:00 по спецлинии "101" поступило сообщение о пожаре в городе Здолбунов по улице Шевченко. Возгорание в складском здании, которое сейчас не эксплуатируется, размером 150х30 м, где хранятся остатки опилок и кукурузы объемом примерно 1000 м. куб", - говорится в сообщении.
Несмотря на значительную пожарную нагрузку, к месту пожара были направлены четыре отделения бойцов ГСЧС из Здолбунова и Ровно. На месте работают 22 пожарных.
В настоящее время пожар локализован. Открытого огня нет. Проводятся мероприятия по ликвидации.
"Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются", - сообщают в ГСЧС.
Как сообщалось, днем 15 января в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар на химическом заводе. Обошлось без жертв.