Найдены тела трех погибших моряков с сухогруза Arvin

Поисковая операция продолжается.

Найдены тела трех погибших моряков с сухогруза Arvin
Фото: ANADOLU AGENCY / Twitter

По состоянию на 10:00 18 января найдены тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin.

Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

По данным внешнеполитического ведомства, продолжается процедура идентификации погибших.

Кроме этого, турецкие власти сообщает о шести спасенных членах экипажа (спасены пять украинцев и один русский).

"Спасенные были госпитализированы в местную больницу г. Бартын. Состояние их здоровья удовлетворительное. Ожидается, что сегодня они будут выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла из-за сильного шторма.

Дело находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Турции.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

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