В Киеве ковидом за сутки заболели 301 человек, выздоровели 211

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвержден 301 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели 211 человек, 5 киевлян умерли от осложнений ковида.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (123), Соломенском (54) и Днепровском (40) районах.

Среди заболевших 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет.

Заболели в том числе 8 медиков. В больницы госпитализированы 25 пациентов.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 122 997 случаев COVID-19. Преодолели коронавирус 48 073 жителя столицы, от осложнений болезни умерли 2 195 киевлян.