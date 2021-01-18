В Киеве ковидом за сутки заболели 301 человек, выздоровели 211
Зафиксировано 5 связанных с коронавирусом смертей.
За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвержден 301 новый случай коронавирусной болезни, выздоровели 211 человек, 5 киевлян умерли от осложнений ковида.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Больше всего случаев заболевания выявлено в Дарницком (123), Соломенском (54) и Днепровском (40) районах.
Среди заболевших 173 женщины в возрасте от 18 до 99 лет, 121 мужчина в возрасте от 19 до 95 лет, 3 девочки от 11 до 17 лет и 4 мальчика от 15 дней до 16 лет.
Заболели в том числе 8 медиков. В больницы госпитализированы 25 пациентов.
Всего за период пандемии в столице подтверждено 122 997 случаев COVID-19. Преодолели коронавирус 48 073 жителя столицы, от осложнений болезни умерли 2 195 киевлян.
В Украине за воскресенье обнаружили 3 034 новых инфицированных коронавирусом. Это самый низкий за более чем три месяца показатель. Впервые за долгое время Киев уступил первое место в Украине по суточной заболеваемости ковидом.