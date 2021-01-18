В МИД рассказали о состоянии спасенных с затонувшего судна украинцев

Спасенные с затонувшего у берегов Турции судна Arvin украинцы чувствуют себя хорошо. Сегодня их могут выписать из больницы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украина Олег Николенко.

По его словам, поиски пяти моряков с судна Arvin продолжаются. На место операции отправились вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции.

Ситуацию, кроме погодных условий, усложняет еще и то, что в районе, где затонуло судно, нет береговой линии, - есть скалы, передает Укринформ.

Спасенных моряков 18 января должен опросить прокурор. С ними в Бартыне находится консул Украины в Анкаре Андрей Билык. Кроме того, будет проведено опознание тела одного из погибших моряков.

Накануне спасенных посетил в больнице губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и затонул сухогруз Arvin. Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся пять украинцев и один россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще разыскивают.