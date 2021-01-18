В Украине за воскресенье обнаружили 3 034 новых инфицированных коронавирусом

Это самый маленький за три месяца показатель, но на выходных традиционно фиксируется меньшее количество новых больных.

За прошедшие сутки в Украине провели 10 401 тестирование методом ПЦР и обнаружили 3 034 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 107 детей и 87 медработников. При этом было проведено только 13 247 тестов, из них чуть более 10 тысяч - методом ПЦР.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, выздоровели от коронавируса еще 5 236 пациентов. Зафиксировано 67 связанных с осложнениями коронавирусной болезни летальных случаев. В больницы попали 1 304 пациента с ковидом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Николаевской области (323), Киеве (301), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 163 716 человек, выписаны - 871 196 пациентов. Зафиксировано 20 869 связанных с COVID-19 летальных случаев.

Напомним, 16 января в Украине обнаружили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человек. Зафиксировано 116 летальных случаев.

В Украине до 24 января введен жесткий карантин. С 25 января ограничения будут ослаблены до уровня оранжевой зоны.

Как известно, в субботу и воскресенье в Украине часто фиксируют сравнительно невысокие показатели новых больных ковидом. Медики объясняют это эффектом выходного дня - в выходные работает меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты.