В Одессе сгорел отель, погибли два человека

Еще двое пострадали и госпитализированы.

В Одессе на улице Посмитного, 10/12 в Приморском районе вечером 17 января сгорел трехэтажный дом, в котором расположен отель. Известно о двух погибших и двух пострадавших.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что возгорание последнего этажа и крыши трехэтажного жилого дома (дом на один подъезд, 36 квартир) произошло 17 января в 20:30. Впоследствии огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв. м.

В 22:05 пожар локализован, в 23:51 - ликвидирован.

"В результате пожара погибли 2 человека и пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу", - сообщают в ГСЧС.

К тушению привлекалось 60 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 17 августа 2019 года в Одессе сгорел отель "Токио Стар". В бывшем здании трамвайного депо погибли девять человек, в том числе один ребенок, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

По делу о пожаре был задержан владелец гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный и еще три человека.

В начале декабря 2020-го владелец сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" умер от коронавируса в одной из киевских больниц.

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