Музыкальный продюсер Фил Спектор, осужденный за убийство, умер от коронавируса

Рок-продюсер Фил Спектор, который был осужден за убийство голливудской актрисы в 2003 году, умер в возрасте 81 года от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Спектор выпустил 20 лучших из 40 хитов между 1961 и 1965 годами и продолжил работу с "Битлз" над "Let It Be", а также Леонардом Коэном, Праведными Братьями, Айком и Тиной Тернер.

Четыре недели назад ему поставили диагноз COVID-19 и его перевели в больницу из тюремной камеры, где он отбыл 19 лет пожизненного наказания за убийство актрисы Ланы Кларксон.

40-летняя Кларксон была убит выстрелом в рот, совершенным из пистолета Спектора в фойе дома под Лос-Анджелесом 3 февраля 2003 года. Эти двое встретились часами ранее в ночном клубе Голливуда.

Дело вызвало интерес во всем мире, поскольку Спектор был широко известен как один из основоположников рок-музыки. В 1989 году его внесли в Зал славы рок-н-ролла.

