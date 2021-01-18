В Карпатах во время катания на лыжах травмировались трое детей

Пострадали мальчики 8 и 16 лет и девочка 11 лет.

16 января на горе Красия Великоберезнянского района на Закарпатье травмировались во время катания на лыжах трое детей: мальчики 8 и 16 лет и девочка 11 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook. Все они катались на лыжах и получили травмы в разное время. Для оказания им первой доврачебной помощи привлекали специалистов горного поисково-спасательного отделения с. Вышка. "Уважаемые родители! Не забывайте, что катание на горных лыжах - это развлечение, которое требует определенного уровня физической подготовки, приобретенных навыков, но, в первую очередь, осторожности", - призвали спасатели.

Напомним, туриста, потерявшегося в Карпатах, отправили в больницу. 25-летний львовянин заблудился в районе г. Поп-Иван.

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