В Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержании

16 января на окраине поселка Сартана под Мариуполем наряд полиции разоблачил группу лиц, осуществлявших незаконную вырубку леса. Во время преследования подозреваемых полицейский застрелил мужчину.

Об этом говорится на сайте полиции Донецкой области.

"Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль "Газель", который нарушители использовали для противоправной деятельности. Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 года рождения, пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского. В соответствии со ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" стражи порядка применили оружие для остановки авто путем его повреждения. При этом пуля попала в водителя", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководство полиции Донецкой области, работники ГБР и прокуратуры. Обстоятельства происшествия проверяются. По факту смертельного ранения мужчины Главным управлением Нацполиции в Донецкой области начато служебное расследование.

Пострадавшего милиционера доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается. По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Правовую оценку действиям полицейских дадут представители Государственного бюро расследований.

Как пишет novosti.dn.ua, убитым оказался бывший директор рынка "Киевский" в Мариуполе, предприниматель Владимир Мигоцкий. Эту информацию изданию подтвердил его сын Александр, который сейчас является директором этого рынка.

Он обнародовал свою версию событий. Так, Александр Мигоцкий узнал о случившемся от своего брата Антона, который был там.

"Антон поехал на "Газели" в поселок, чтобы вытащить застрявшую легковую машину друга. У него не получалось. Он отъехал к куче дров, лежащих неподалеку, и загрузил несколько бревен в заднюю часть "Газели", чтобы нагрузить колеса для лучшего сцепления и таким образом вытянуть легковушку. В этот момент на машине подъехал заместитель начальника Ильичевского райотдела полиции Мариуполя, который обвинил Антона в незаконной вырубке деревьев и потребовал паспорт. Документов у Антона с собой не оказалось. Он позвонил своему отцу, Владимиру Мигоцкому, чтобы тот привез паспорт. Мигоцкий-старший приехал в сопровождении двух человек. Он поинтересовался у полицейских, на каком основании задержали сына", - говорится в сообщении.

"Отец полицейскому задает вопрос:" Вы его поймали на вырубке деревьев или остановили машину, в которой были деревья? Это разные вещи", - отметил Александр.Отец задержанного начал ссориться с полицейскими, забрал у сына ключи от «Газели», залез в нее и поехал. "Полиция его "отпускает" на 50 метров, а затем открывает огонь. Полицейские отвезли стрелявшего в больницу и забрали автомат с места происшествия ", - добавил Александр Мигоцкий.