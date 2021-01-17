Полиция раскрыла убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшего

В Киевской области полицейские раскрыли убийство киевлянина, которого разыскивали как без вести пропавшего.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Житель Киева уехал по делам в Вышгородский район и исчез. На его поиски были задействованы соответствующие оперативные структурные подразделения Главного управления полиции Киевской области, работники местной полиции, кинологи.

Почти двое суток продолжались масштабные поиски.

"Во время отработки ряда необходимых розыскных мероприятий оперативникам удалось найти, к сожалению, мертвого киевлянина с признаками насильственной смерти. Автомобиль и погибшего его владельца обнаружили за селом Любимовка, в лесополосе", - говорится в сообщении.

Работники полиции оперативно вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний житель села Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся угроз своей семье.

"Чтобы не случилось беды с его семьей, мужчина решил действовать "на опережение". Для этого он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил", - добавили в полиции. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области мужчина после ссоры с женой зарезал случайного человека.