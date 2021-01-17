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2021-01-17
Число жертв землетрясений в Индонезии возросло до 56 человек
В результате землетрясения пострадало 637 человек.
Количество жертв землетрясений на Индонезийском острове Сулавеси возросло до 56 человек.
Об этом пишет news.detik.com.
В результате землетрясения пострадало 637 человек.Отметим, первое землетрясение произошло 14 января вечером, второе - в ночь на 15 января.
Фото: news.detik.com
Напомним, землетрясения магнитудой 6,3 произошли на глубине 10 км в 6 км к северо-востоку от города Маджене.
Землетрясения вызвали три оползня, части районов Маджене и Мамуджу осталась без электроснабжения.
Стихия повредила мосты к региональным центрам и более 60 домов, две гостиницы, офис губернатора провинции.