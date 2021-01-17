За минувшие сутки в Киеве выявили 793 больных коронавирусом

15 жителей столицы умерли.

За минувшие сутки в Киеве выявили 793 больных коронавирусом, 15 человек умерли.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Больше всего случаев заболевания в Дарницком районе - 182, в Днепровском - 145 и в Деснянском районе - 140 случаев. В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Выздоровели за сутки 578 человек. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 122 696. Коронавирус преодолели 47 862 жители столицы. За период пандемии вирус унес жизни 2 190 киевлян.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, в Украине выявили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человек. Зафиксировано 116 летальных случаев.

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